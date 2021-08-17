17 августа 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

«Кто попугая спасал, кто кошку». В Пермской многоэтажке ударной волной от взрыва электросамоката снесло стену

В Перми в однокомнатной квартире дома на ул. Юрша, 82 взорвался электросамокат. Взрыв был настолько сильный, что ударной волной снесло межкомнатную стену, сообщает портал 59.RU.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Жильцам многоэтажки пришлось эвакуироваться.

«Я гуляла во дворе с младшим ребенком, а моя старшая дочь Катя в это время была дома, мы живем на 15-м этаже, но не прямо над этой квартирой. Она мне позвонила и сказала, что услышала грохот, как будто где-то упал шкаф», — поделилась с 59.RU жительница высотки Ольга.

После взрыва в здании сработала пожарная сигнализация. Услышав ее, жильцы стали выбегать на улицу.

«В квартире начался пожар и всю лестничную клетку заволокло дымом. Люди начали эвакуироваться. Кто попугая спасал, кто кошку. Я тоже сказала своей дочери бежать. Очень за нее переживала, потому что мы живем на 15-м этаже, и ей, чтобы покинуть дом, нужно было пробегать именно через эту квартиру», — сообщила Ольга.

Предполагается, что жильцы квартиры, в которой взорвался электросамокат, попытались самостоятельно справиться с огнем. Они выбросили из окна горящий матрас.

Вскоре прибыли пожарные расчеты.

«Кто там живет, мы не знаем. Только видели, как из квартиры выводят мужчину с намотанным на лицо полотенцем. Он был в трусах и весь в пене», — отмечает местная жительница.

По данным портала 59.RU, от взрыва пострадал только хозяин самоката, арендовавший квартиру.

Сообщается, что он был госпитализирован с ожогами 20% тела. Собственники квартиры от комментариев отказались.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость