«Кто попугая спасал, кто кошку». В Пермской многоэтажке ударной волной от взрыва электросамоката снесло стену

В Перми в однокомнатной квартире дома на ул. Юрша, 82 взорвался электросамокат. Взрыв был настолько сильный, что ударной волной снесло межкомнатную стену, сообщает портал 59.RU.

Жильцам многоэтажки пришлось эвакуироваться.

«Я гуляла во дворе с младшим ребенком, а моя старшая дочь Катя в это время была дома, мы живем на 15-м этаже, но не прямо над этой квартирой. Она мне позвонила и сказала, что услышала грохот, как будто где-то упал шкаф», — поделилась с 59.RU жительница высотки Ольга.

После взрыва в здании сработала пожарная сигнализация. Услышав ее, жильцы стали выбегать на улицу.

«В квартире начался пожар и всю лестничную клетку заволокло дымом. Люди начали эвакуироваться. Кто попугая спасал, кто кошку. Я тоже сказала своей дочери бежать. Очень за нее переживала, потому что мы живем на 15-м этаже, и ей, чтобы покинуть дом, нужно было пробегать именно через эту квартиру», — сообщила Ольга.

Предполагается, что жильцы квартиры, в которой взорвался электросамокат, попытались самостоятельно справиться с огнем. Они выбросили из окна горящий матрас.

Вскоре прибыли пожарные расчеты.

«Кто там живет, мы не знаем. Только видели, как из квартиры выводят мужчину с намотанным на лицо полотенцем. Он был в трусах и весь в пене», — отмечает местная жительница.

По данным портала 59.RU, от взрыва пострадал только хозяин самоката, арендовавший квартиру.

Сообщается, что он был госпитализирован с ожогами 20% тела. Собственники квартиры от комментариев отказались.