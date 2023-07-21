21 июля
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Происшествия

Кто такой Игорь Стрелков и за что его задержали

Представители правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова 21 июля в Москве.

Силовики, ОМОН.
Силовики, ОМОН.
22.rosgvard.ru

По словам супруги Стрелкова Мирославы Регинской, к ним прибыли представители следственного комитета примерно в 11:30. По информации, полученной от консьержа, они увезли Игоря Стрелкова в неизвестном направлении, сообщает РБК.

Также Регинская отметила, что до настоящего момента она не получила никакой информации о текущем местонахождении мужа, так как он не выходит на связь.

Бывший глава оборонного ведомства ДНР, Игорь Стрелков (Гиркин), 9 июля провел "секретное" выступление по итогам восстания Евгения Пригожина и Частной Военной Компании "Вагнер".

Собрание должно было состояться в книжном магазине "Листва", однако правоохранительные органы заранее эвакуировали персонал из помещения после получения информации о взрывном устройстве.

Игорь Иванович Стрелков (истинное имя - Игорь Всеволодович Гиркин) работал в ФСБ России в 1996-2013 годах. . Занимал должность главы оборонного ведомства ДНР.

Игорь Стрелков сейчас военный пенсионер и руководитель гражданского движения «Новороссия».

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