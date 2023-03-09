9 марта
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Происшествия

Кто такой рэпер Птаха, и как он попал под обстрел в ДНР — разбор

Российский рэпер, киноактер и владелец музыкального лейбла — все это о Давиде Нуриеве, известном как Птаха. Вечером 8 марта он попал под обстрел в ДНР. Altapress.ru рассказывает, с какой целью Птаха отправился в зону боевых действий, и почему он так известен.

Репер Птаха.
Репер Птаха.
centrgroup.ru
1
Кто такой Птаха?

Настоящее имя рэпера — Давид Нуриев. Он родился 10 июня 1981 года в Баку. В девять лет они с семьей переехали в Москву из-за Карабахского конфликта. Его отец — армянин, а его мать, Ирада Халил кызы Нуриева — азербайджанка.

В хип-хоп Давид влюбился в 13 лет. Нередко он одевался, как герой Тупака Шакура из фильма «Над кольцом» по прозвищу Пташка. За это его тоже прозвали Птахой.

2
Как Птаха стал рэпером?

Карьеру хип-хоп исполнителя Давид начал в 1996 году в группе «Отверженные». На протяжении восьми лет он выступал с «Отверженными», после чего начал свою сольную карьеру.

С 2007 по 2009 год Птаха выступал вместе с Guf’ом и Slim’ом в составе рэп-группы Centr и быстро стали популярны среди российских зрителей. На концертах в Москве они собирали по четыре-пять тысяч зрителей.

В 2012 году вышел совестный альбом Птахи, Тато и Gipsy King’а «Три кита».

3
Зачем рэпер поехал в ДНР?

По информации ТАСС, Птаха отправился в ДНР с концертом к бойцам вместе с другим рэпером 3022/Андрей. Он также рассказывал РИА Новости, что хотел увидеть происходящее в прифронтовой зоне своими глазами.

4
Что произошло?

Известно, что музыканты передвигались в сопровождении друзей. На последнем видео, опубликованном в YouTube на канале Джими Борз, Птаха признается, что они «подзастряли здесь» и что на месте творится «полный *** (кошмар)».

В сеть попал ролик, в котором на несколько секунд появляется Птаха в бронежилете и каске. После чего телефон падает и раздаются звуки выстрелов.

5
Последние новости о рэпере?

На данный момент о рэпере ничего не известно. После обстрела Птаха перестал выходить на связь.

6
Что происходит в ДНР?

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территорию ДНР. «Известия» сообщают, что в тот же день, 8 марта были обстрелены Пролетарский и Киевский районы. Пострадали три местных жителя, в том числе подросток.

По предварительным данным, украинские военные для ударов применили реактивную систему залпового огня «Град».

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