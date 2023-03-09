Настоящее имя рэпера — Давид Нуриев. Он родился 10 июня 1981 года в Баку. В девять лет они с семьей переехали в Москву из-за Карабахского конфликта. Его отец — армянин, а его мать, Ирада Халил кызы Нуриева — азербайджанка.
В хип-хоп Давид влюбился в 13 лет. Нередко он одевался, как герой Тупака Шакура из фильма «Над кольцом» по прозвищу Пташка. За это его тоже прозвали Птахой.
Карьеру хип-хоп исполнителя Давид начал в 1996 году в группе «Отверженные». На протяжении восьми лет он выступал с «Отверженными», после чего начал свою сольную карьеру.
С 2007 по 2009 год Птаха выступал вместе с Guf’ом и Slim’ом в составе рэп-группы Centr и быстро стали популярны среди российских зрителей. На концертах в Москве они собирали по четыре-пять тысяч зрителей.
В 2012 году вышел совестный альбом Птахи, Тато и Gipsy King’а «Три кита».
По информации ТАСС, Птаха отправился в ДНР с концертом к бойцам вместе с другим рэпером 3022/Андрей. Он также рассказывал РИА Новости, что хотел увидеть происходящее в прифронтовой зоне своими глазами.
Известно, что музыканты передвигались в сопровождении друзей. На последнем видео, опубликованном в YouTube на канале Джими Борз, Птаха признается, что они «подзастряли здесь» и что на месте творится «полный *** (кошмар)».
В сеть попал ролик, в котором на несколько секунд появляется Птаха в бронежилете и каске. После чего телефон падает и раздаются звуки выстрелов.
На данный момент о рэпере ничего не известно. После обстрела Птаха перестал выходить на связь.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территорию ДНР. «Известия» сообщают, что в тот же день, 8 марта были обстрелены Пролетарский и Киевский районы. Пострадали три местных жителя, в том числе подросток.
По предварительным данным, украинские военные для ударов применили реактивную систему залпового огня «Град».