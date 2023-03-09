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Кто такой Птаха?

Настоящее имя рэпера — Давид Нуриев. Он родился 10 июня 1981 года в Баку. В девять лет они с семьей переехали в Москву из-за Карабахского конфликта. Его отец — армянин, а его мать, Ирада Халил кызы Нуриева — азербайджанка.

В хип-хоп Давид влюбился в 13 лет. Нередко он одевался, как герой Тупака Шакура из фильма «Над кольцом» по прозвищу Пташка. За это его тоже прозвали Птахой.