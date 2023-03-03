3 марта
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Происшествия

Над городом в ДНР сбили самолет

Над территорией Енакиева в ДНР сбит самолет. Об этом сообщает ТАСС.

Над городом в ДНР сбили самолет
Над городом в ДНР сбили самолет
Telegram-канал Романа Храменкова

Горожан попросили покинуть улицы города.

Мэр города Роман Храменков поделился фото, на которых видно, что над предположительным местом падения самолета поднимается дым. Храменков сообщил, что оба летчика катапультировались.

Неизвестно, кому принадлежит самолет. Мэр города сообщил, что самолет был военным.

На место падения самолета выехали экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на территории воинской части в Сакском районе Крыма упали два беспилотника. Один взорвался.

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