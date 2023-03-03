3 марта
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Происшествия

Шлакоблоки рухнули на автомобили около жилого дома в Барнауле

Шлакоблоки откололись от аварийного здания и упали на парковку возле многоквартирного жилого дома. Пострадало несколько автомобилей. Об этом сообщает читатель altapress.ru.

Шлакоблоки рухнули на парковку жилого дома в Барнауле
Шлакоблоки рухнули на парковку жилого дома в Барнауле
Анна Зайкова

Инцидент произошел 3 марта на пр. Ленина 131/2. Жильцов напугал громкий звук, похожий на взрыв. Это упали шлакоблоки с аварийного дома. Его расселили 12−13 лет назад, но до сих пор не снесли.

Строительные камни упали на парковку и повредили две машины. У автомобилей разбиты фары, а у одного помято крыло.

По словам очевидца, один из жильцов дома сидел в соседнем автомобиле, когда рядом рухнули куски шлакоблока. Его машину не задело.

Два крупных куска упали прямо на проезжую часть, где ездят автомобили и ходят горожане. Жильцы и прохожие не пострадали.

По словам очевидца, на место происшествия приехали сотрудники полиции и МЧС. Они огородили лентой место аварии.

Ранее с неочищенной крыши барнаульского дома ночью сошла лавина.

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