3 марта
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Происшествия

С неочищенной крыши барнаульского дома ночью сошла лавина

Видеозапись с камер наблюдения опубликовали в Telegram-канале «В курсе 22».

Лавина с крыши.
Лавина с крыши.
t.me/vkurse22

На кадрах хорошо видно мощную волну снега, внезапно рухнувшую сверху. Инцидент произошел на Исакова 233, около пяти утра.

В записи отмечают: произойди сход снега на пару часов позже, когда дети и взрослые идут в школу и на работу, могли бы быть жертвы.

Если вы стали свидетелем того, как на человека упала сосулька или снег, то действовать нужно быстро и осторожно, советует фельдшер скорой медицинской помощи.

В первую очередь нужно вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить им адрес происшествия.

Затем осмотрите пострадавшего. Если человек в сознании и у него не тяжелая травма, то его нужно отвести в помещение, усадить или уложить. Необходимо постараться успокоить пострадавшего и приложить к травме холод.

Если человек находится без сознания или в спутанном сознании, а травма выглядит тяжелой, то не стоит передвигать пострадавшего. Если у человека кровотечение, то его нужно остановить давящей повязкой.

Ранее глыба снега рухнула на 16-летнюю бийчанку. Ее госпитализировали.

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