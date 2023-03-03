С неочищенной крыши барнаульского дома ночью сошла лавина

На кадрах хорошо видно мощную волну снега, внезапно рухнувшую сверху. Инцидент произошел на Исакова 233, около пяти утра.

В записи отмечают: произойди сход снега на пару часов позже, когда дети и взрослые идут в школу и на работу, могли бы быть жертвы.

Если вы стали свидетелем того, как на человека упала сосулька или снег, то действовать нужно быстро и осторожно, советует фельдшер скорой медицинской помощи.

В первую очередь нужно вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить им адрес происшествия.

Затем осмотрите пострадавшего. Если человек в сознании и у него не тяжелая травма, то его нужно отвести в помещение, усадить или уложить. Необходимо постараться успокоить пострадавшего и приложить к травме холод.

Если человек находится без сознания или в спутанном сознании, а травма выглядит тяжелой, то не стоит передвигать пострадавшего. Если у человека кровотечение, то его нужно остановить давящей повязкой.

Ранее глыба снега рухнула на 16-летнюю бийчанку. Ее госпитализировали.