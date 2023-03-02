Два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму. Один взорвался

На территории воинской части в Сакском районе Крыма упали два беспилотника, сообщает РБК .

Модель аппаратов не установлена. Один из беспилотников взорвался.

В результате взрыва в служебных постройках повреждены стекла, указывает Газета.Ru. Ранее Telegram-канал Baza сообщал — два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Крыму.

<Происшествие произошло в ночь на 1 марта.>

Ранее два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью 28 февраля. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.

Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.