28 февраля
﻿
Происшествия

Взрывы раздались ночью в Туапсе из-за попытки беспилотников атаковать нефтебазу

Взрывы слышали жители Туапсе ночью 28 февраля. По информации СМИ, беспилотники попытались атаковать нефтебазу, находящуюся в городе.

Взрыв в Туапсе
Взрыв в Туапсе
Telegram-канал SHOT

Попытка ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщает, что взрывы раздались около 2 часов ночи на территории нефтебазы «Роснефти». Источник SHOT заявил, что два беспилотника пытались атаковать нефтебазу в Туапсе.

Однако боеприпасы взорвались в 100 м от нефтехранилища. Они оставили две воронки глубиной в 1,5 м и повредили здание бойлерной. Из-за взрыва начался крупный пожар.

Крупный пожар

РИА Новости сообщают, что пожар начался в хозяйственном строении на территории нефтебазы на ул. Индустриальная.

Сообщение о пожаре поступило в 2:15. Через 15 минут его локализовали на площади 200 кв. м.

В 03.00 мск возгорание полностью ликвидировали. Его тушили 32 спасателей и 11 единиц техники.

Есть ли пострадавшие?

В пожаре никто не пострадал. Огонь не добрался до нефтяных резервуаров. Разлива нефтепродуктов также не было.

В администрации района уверили, что повода для беспокойства нет, сообщает 93.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость