Взрывы раздались ночью в Туапсе из-за попытки беспилотников атаковать нефтебазу

Взрывы слышали жители Туапсе ночью 28 февраля. По информации СМИ, беспилотники попытались атаковать нефтебазу, находящуюся в городе.

Попытка ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщает, что взрывы раздались около 2 часов ночи на территории нефтебазы «Роснефти». Источник SHOT заявил, что два беспилотника пытались атаковать нефтебазу в Туапсе.

Однако боеприпасы взорвались в 100 м от нефтехранилища. Они оставили две воронки глубиной в 1,5 м и повредили здание бойлерной. Из-за взрыва начался крупный пожар.

Крупный пожар

РИА Новости сообщают, что пожар начался в хозяйственном строении на территории нефтебазы на ул. Индустриальная.

Сообщение о пожаре поступило в 2:15. Через 15 минут его локализовали на площади 200 кв. м.

В 03.00 мск возгорание полностью ликвидировали. Его тушили 32 спасателей и 11 единиц техники.

Есть ли пострадавшие?

В пожаре никто не пострадал. Огонь не добрался до нефтяных резервуаров. Разлива нефтепродуктов также не было.

В администрации района уверили, что повода для беспокойства нет, сообщает 93.ru.