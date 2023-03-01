1 марта
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Происшествия

У рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку

Внутри беспилотника, который накануне упал рядом с газораспределительной станцией в Московской области, нашли взрывчатку, сообщает РЕН ТВ.

Беспилотник упал вблизи деревни в Подмосковье
Беспилотник упал вблизи деревни в Подмосковье
Telegram-канал Mash

Внутри найдены две взрывчатки весом около одного килограмма и четыре заряда к противотанковой гранате.

Что произошло

Беспилотник упал рядом с забором газовой компрессорной станции, указывает Газета.Ru. Ааппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.

Станция принадлежит «Газпрому».

Ранее два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью 28 февраля. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.

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