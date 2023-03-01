У рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку

Внутри найдены две взрывчатки весом около одного килограмма и четыре заряда к противотанковой гранате.

Что произошло

Беспилотник упал рядом с забором газовой компрессорной станции, указывает Газета.Ru. Ааппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.

Станция принадлежит «Газпрому».

Ранее два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью 28 февраля. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.