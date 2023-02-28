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Происшествия

Беспилотник упал вблизи деревни в Подмосковье

Беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна (Подмосковье). Об этом сообщают РИА Новости.

Беспилотник упал вблизи деревни в Подмосковье
Беспилотник упал вблизи деревни в Подмосковье
Telegram-канал Mash

Беспилотник UJ-22 Airborne упал у газораспределительной станции. Telegram-канал SHOT сообщает, что БПЛА обнаружили сотрудники газовой компрессорной станции «Воскресенск».

Губернатор Подмосковья считает, что целью беспилотника мог быть объект гражданской инфраструктуры возле Губастово, сообщает ТАСС.

В результате падения никто не пострадал, разрушений нет. Жителям деревни ничего не угрожает, заявил губернатор.

На место отправились экстренные службы и саперы. Обстоятельства выясняются.

Ранее два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью 28 февраля. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.

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