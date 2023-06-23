23 июня
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Кто такой Виталий Манишин, признавшийся в убийстве абитуриенток из политеха

СМИ сообщают о том, что бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин признался в убийстве пяти абитуриенток в АлтГТУ в 2000 году. Altapress.ru рассказывает, что известно о чиновнике, который может оказаться Политеховским маньяком, и как он жил последние 20 лет.

Виталий Манишин
Виталий Манишин
Фото: "Заря Приобья"
1
Биография

Согласно информации altai.aif.ru, Виталий Манишин родился в 1971 году в селе зеленая Дубрава Родинского района Алтайского края.

В 90-ых годах он окончил Алтайский государственный университет и устроился в компанию «Шадринское» на пост главного ветеринара.

Газета "Заря Приобья" в интервью 2013 года сообщает, что Манишина привлекло село Шадрино максимальной близостью к городу. Ему не хотелось, как в студенческие годы, добираться до Барнаула 12 часов. При этом он не желал оставаться в "каменных джунглях".

2
Политическая деятельность

Манишин не только работал главным ветеринаром, но и занимался политикой.

Он избирался депутатом, затем занимал пост главы администрации Шадринского сельсовета и был заместителем главы администрации Калманского района. Одно время он исполнял обязанности главы администрации.

"Заря Приобья" отмечает, что на чиновничьем посту Манишин взялся за благоустройство села. При этом газета писала следующее:

"Конечно, главу села можно упрекнуть в том, что он не использует административный ресурс, не налагает штрафы на нерадивых хозяев усадеб, но начинать с кнута не в его принципах".

Возгорание возле села Шадрино.
Возгорание возле села Шадрино.
22.mchs.gov.ru
3
Личная жизнь

Altai.aif.ru узнал от знакомой его бывшей супруги о личной жизни подозреваемого.

Сообщается, что у него была жена и две детей. Однако Манишин не был им отцом. По словам сельчанки, на вид у них были хорошие отношения в семье, но неизвестно, что "творилось за дверьми".

По итогу супруги развелись.

Также у Манишина была сожительница, с которой он жил 20 лет назад.

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Последнее место работы

До марта 2023 года он занимал пост замглавы Калманской администрации, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации.

5
Отношения с сельчанами

Сельчане по разному отзываются о Манишине. Одни заявляют, что не могут поверить в обвинения экс-чиновника. Одна из его бывших возлюбленных считает, что, если бы Маниши был виновен, то не полез бы на руководящие должности:

"Если бы он с таким грехом ходил столько лет, чувствуя такую вину, то, думаю, не полез бы на высокопоставленные должности и не сдавал бы тест ДНК", - приводит слова altai.aif.ru.

Другие знакомые Манишина утверждают, что он якобы "неприятный тип" и "постоянно кого-то обманывал".

"В свое время он работал в руководстве совхоза и, как рассказывают, постоянно кого-то обманывал – кидал на деньги, приписывал людям какие-то долги. Его очень не любили в селе".

В свою очередь газета "Заря Приобья" в 2013 году положительно отзывалась о бывшем чиновнике. В интервью отмечали его оптимизм и жизнерадостность:

"Смотреть вперед с оптимизмом — его главная черта, помогающая в жизни и работе".

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В чем обвиняют Виталия Манишина?

Виталия Манишина подозревают в убийстве пятерых абитуриенток политеха в 1998—2000 годах. Их обнаружили в Барнауле и возле села Бураново Калманского района Алтайского края.

Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве девушки в 1989 году.

Как сообщает Baza, Манишин в итоге признался в убийствах пятерых абитуриенток из политеха.

Подробнее о деле Политеховского маньяка - в материале altapress.ru.

Дело Виталия Манишина
Дело Виталия Манишина
СУ СК по Алтайскому краю
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