Кто такой Виталий Манишин, признавшийся в убийстве абитуриенток из политеха

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Политическая деятельность

Манишин не только работал главным ветеринаром, но и занимался политикой.

Он избирался депутатом, затем занимал пост главы администрации Шадринского сельсовета и был заместителем главы администрации Калманского района. Одно время он исполнял обязанности главы администрации.

"Заря Приобья" отмечает, что на чиновничьем посту Манишин взялся за благоустройство села. При этом газета писала следующее:

"Конечно, главу села можно упрекнуть в том, что он не использует административный ресурс, не налагает штрафы на нерадивых хозяев усадеб, но начинать с кнута не в его принципах".