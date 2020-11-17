Кто с топором к нам придет. В ленточном бору Барнаула опять рубят деревья

На днях жители поселка Кирова вновь начали бить тревогу — вырубили часть деревьев в глубине Кировского бора. К делу подключились представители Общероссийского народного фронта Алексей Грибков и Сергей Войтюк.

Прикрывая причинные места

О том, что деревья в лесном массиве начали волшебным образом исчезать, жители поселка узнали еще на прошлой неделе. Дровосеки работали на участке площадью не менее 10 м. Статус земли — городские леса.

Вырубки в Кировском бору. Предоставлено Татьяной Черниковой.

После себя лесорубы оставили следы от протектора машины и едва заметные пеньки, стыдливо присыпанные землей. Стволы, судя по всему, они погрузили на грузовики и увезли в неизвестном направлении, а верхушки оставили здесь же, в лесу.

Вопиющим случаем заинтересовался Алтайский региональный ОНФ. Глава регионального исполкома общественной организации Сергей Войтюк и эколог Алексей Грибков направили письмо в Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

В нем общественники попросили сотрудников ведомства провести проверку законности рубок лесных насаждений и принять по этому поводу необходимые меры. К документу приложены координаты места происшествия и фотографии рубок.

Ответ на письмо еще не поступал.

Чужой среди своих?

О том, кто мог навредить бору, можно только гадать. Самое простое объяснение — черные лесорубы. Ими могут быть недобросовестные жители поселка. В любом случае, выводы должны сделать профильные государственные структуры.

Пока идут проверки, жители поселка Кирова намерены вновь встать на защиту леса. Благо, опыт у них есть. Вот уже несколько месяцев тянется история со скандально известными участками, расположенными на ул. Кутузова, 14-б и 14-в. Их отдали многодетным семьям для строительства коттеджей. С этого начались первые рубки.

Отследить и уличить

Пока общественникам не удалось поймать лесорубов «на горячем». Они наткнулись только на мужчину, который приехал в бор за сухими деревьями. Но он предъявил разрешение на рубки. Об этом рассказала председатель ТСЖ «Кутузовский» Татьяна Черникова.

Она отметила, что найти лесорубов не так сложно. Достаточно отследить машину, груженую бревнами, по камерам видеонаблюдения, установленным на крупных магистралях. Определить номера, считает общественница, труда не составит, как и установить владельцев машины.

Вероятно, именно этим займется природоохранная прокуратура. Altapress.ru будет следить за развитием ситуации.