Приводим текст письма полностью.

С июля 2020 года в отношении ОАО «Кучуксульфат», председателя совета директоров, генерального директора общества почти на двух десятках сайтов практически непрерывно размещается недостоверная информация (телеграм-канал «ВЧК ОГПУ»; интернет-ресурсы «Версия», «ФедералПресс» и др.). Распространяются, на наш взгляд, абсолютно клеветнические материалы в отношении ОАО «Кучуксульфат», вброс организован группой лиц, осуществляющих неблаговидные мероприятия в отношении общества. На наши обращения к администраторам данных сайтов с просьбой опубликовать опровержения на данные статьи или нашу достоверную информацию мы получаем отказ. В связи с этим с целью выведения механизмов противоправной деятельности, осуществляемой в тиши кабинетов отдельными коррумпированными чиновниками, различного рода «решалами», где они всесильны и властвуют над нами, в публичную плоскость просим Вас опубликовать предоставленную нами информацию, что дает нам надежду на то, что с данной информацией ознакомится президент России Владимир Владимирович Путин. Готовы нести ответственность за достоверность предоставленных сведений.

Информация о противоправных мероприятиях в отношении ОАО «Кучуксульфат» с целью рейдерского захвата предприятия

ОАО «Кучуксульфат» обеспечивает на российском рынке поставки высококачественного природного сульфата натрия для производства синтетических моющих средств (стиральных порошков).

ОАО «Кучуксульфат» является градообразующим, бюджетообразующим предприятием Алтайского края в рабочем поселке Степное Озеро (включен в список моногородов России распоряжением правительства РФ), численность работающих на предприятии — 1200 человек. ОАО «Кучуксульфат» — один из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края (7−8-е место в десятке крупнейших налогоплательщиков на протяжении длительного времени).

Предприятие приватизировано трудовым коллективом Кучукского сульфатного завода путем аренды с правом выкупа в 1992 году. Акционерами стали работники предприятия. Действующим консолидированным составом акционеров акции были выкуплены у работников предприятия в течение нескольких лет, начиная с 1999 года, на вторичном свободном рынке (не приватизация).

Стоит отметить, что в течение 20 лет после консолидации активов ОАО «Кучуксульфат» было вложено в развитие предприятия более 14 миллиардов рублей, что позволило нарастить мощности производства в 2,5 раза к уровню советского времени и производить до 800 тыс. тонн сульфата натрия в год. Уплата налогов за этот период увеличилась с 40 миллионов до 1,7 миллиарда рублей в год (включая социальные выплаты). ОАО «Кучуксульфат» — это пример в Алтайском крае, когда предприятие, приобретенное со старыми производственными фондами, было доведено новыми собственниками до таких высоких производственных и финансовых результатов, которые являются источником значительных налоговых платежей во все уровни бюджета и достойной заработной платы сотрудников общества.

Общество несколько раз становилось победителем ежегодного краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года», в том числе и в 2020 году. Предприятие и его сотрудники удостоены множества званий и наград как федерального, так и краевого уровней. Предприятие даже в нынешних сложных условиях продолжает выполнять все социальные обязательства перед своими работниками и государством, выплачивая в полной мере все налоговые платежи, средняя заработная плата на предприятии по итогам 2020 года составила 46 513 рублей, средняя заработная плата в Алтайском крае (данные Алтайкрайстата) за аналогичный период составила 29 983 рубля. Ежегодные затраты на благотворительность и спонсорскую помощь — около 40 млн рублей, на внутреннюю социальную сферу — около 15 млн рублей. В р. п. Степное Озеро обществом реконструированы роддом, хирургическое отделение больницы, бассейн, Дом культуры, здание школы, детский сад и т. д. Закончено строительство православного храма (27 млн рублей).

В течение 2017−2019 годов, а теперь уже и в 2020−2021 годах предприятие подвергалось и подвергается рейдерскому давлению с участием представителей крупного бизнеса, отдельных представителей государственных и правоохранительных органов, в том числе федерального уровня. В качестве механизма неправомерного воздействия использовался и используется массовый вброс недостоверной информации о предприятии и его акционерах в интернет-ресурсы.

В результате этих информационных вбросов в 2017—2019 годах на предприятие обрушилась масса запросов и проверок со стороны контрольно-надзорных органов: ФНС, Роснедр, Генеральной прокуратуры РФ, природоохранной прокуратуры, Следственного комитета РФ и т. д. В том числе Росприроднадзор проводил выездную проверку деятельности общества в 2017 году, в соответствии с актом проверки от 20.12.2017 нарушений в деятельности предприятия выявлено не было. Никаких нарушений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в исполнении законодательства о недропользовании, в соблюдении природоохранных норм и требований многочисленные межведомственные проверки ОАО «Кучуксульфат» за весь период с 2017 по 2019 год не выявили.

За последние 15 лет контрольно-надзорными органами в деятельности предприятия если и выявлялись нарушения, то абсолютно малозначительные. Также не предъявлялось претензий со стороны ФНС, в том числе в части уплаты НДПИ (введен с 01.01.2002).

Обществом с целью защиты интересов своих акционеров были направлены обращения по данным противоправным действиям в федеральные и региональные правоохранительные органы. Материал доследственной проверки состоит из 8 томов по 250 листов каждый. На этом рейдерская операция была неудачно завершена для ее организаторов ввиду недостижения поставленных целей, в том числе через угрожающее давление на акционеров.

К сожалению, начиная с 23.07.2020 вновь были вброшены клеветнические статьи на 15 сайтов. Статьи составлены на те же темы (экология, природопользование, финансово-хозяйственная деятельность, недропользование), что и ранее, в 2017—2019 годах. Кроме того, недостоверные заявления в отношении ОАО «Кучуксульфат» на аналогичные темы были направлены также в июле 2020 года заинтересованными лицами в контролирующие и правоохранительные органы. Эти лица никакого отношения к предприятию и акционерам общества не имеют.

Вброс данных материалов, как и ранее, был использован в качестве основания для очередных многочисленных проверок и давления на общество со стороны правоохранительных и контролирующих органов, в частности Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры Алтайского края, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, ФНС, УФНС, МИФНС № 8 и т. д.

Обществу с июля 2020 года до настоящего времени направлено данными инстанциями более 283 запросов на 507 листах, ОАО «Кучуксульфат» уже предоставило информации более чем на 10 000 листах.

В настоящее время изготовлен только акт проверки Росприроднадзора. В части нарушений и замечаний, которые указаны в данном документе в отношении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кучуксульфат» в сфере недропользования, природопользования, экологии, он является в основном искажением фактических данных о деятельности предприятия, за мелким исключением. По тем 28 нарушениям, которые указаны в интернет-ресурсах, возможны только административные наказания в виде штрафа, общая максимальная сумма штрафа за все нарушения составит не более 1,5 млн рублей. Судебная защита даже от таких мелких административных наказаний — это вопрос принципа и справедливости для ОАО «Кучуксульфат». Никакого экономического или экологического ущерба озерам, недрам, государству, людям, экосистеме региона общество в результате своей деятельности не нанесло. За последние 20 лет никто не предъявлял обществу никаких исков о возмещении ущерба, связанного с экологическими проблемами и недропользованием. ОАО «Кучуксульфат» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством, в том числе и с Законом «О недрах», а также исключительно в рамках технической и проектной документации.

Мы уверены, что сможем отстоять интересы коллектива, предприятия, акционеров, а также интересы жителей моногорода р. п. Степное Озеро и всего Благовещенского района (доля налоговых платежей общества составляет 50%).

В настоящее время Арбитражным судом г. Москвы вынесено определение о приостановлении действия предписания от 20.11.2020, вынесенного Росприроднадзором на основании акта проверки № 009−2020-в/А от 20.11.2020.

В отношении акта проверки Росприроднадзора ОАО «Кучуксульфат» подано заявление в СУ СК РФ по Алтайскому краю. Пять сотрудников Росприроднадзора при опросе в рамках доследственной проверки КРСП, которая проводилась СУ СК России по Алтайскому краю, дали признательные показания о недостоверности обстоятельств, указанных в акте. Материалы проверки по акту проверки Росприроднадзора от 20.11.2020 переданы из СУ СК РФ по Алтайскому краю, в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России для проведения проверки по подследственности.

В настоящее время СУ СК по Алтайскому краю по заявлениям ОАО «Кучуксульфат» проводит доследственную проверку в отношении многоэпизодных по нашему мнению, как мы предполагаем, противоправных действий должностных лиц УФНС России по Алтайскому краю по признакам преступлений, предусмотренным ст. 292, ст. 286, ст.285 УК РФ. Данные заявления направлены Обществом в правоохранительные органы в связи с действия должностных лиц УФНС России по Алтайскому краю, выходящими за регламент деятельности налоговых органов, а также в связи с превышением должностных полномочий, что дает нам основание предполагать о причастности отдельных должностных лиц к противоправному давлению на Общество.

В данное время ОАО «Кучуксульфат» приступил к судебной защите своих интересов от действий Росприроднадзора и надеется на непредвзятое рассмотрение ситуации в судебных органах.

Никаких других претензий ОАО «Кучуксульфат» на сегодняшний момент ни правоохранительные, ни контролирующие органы не предъявляли, несмотря на такое массированное и длительное (с июля 2020 года) давление на общество. При этом финансово-хозяйственная деятельность общества была проверена за 20 лет, проведена проверка законности процедуры приватизации предприятия в 1992 (!!!) году (нарушений не выявлено). И надеемся, что не смогут предъявить какие-то обвинения в совершении нарушений в связи с тем, что предприятие осуществляет свою деятельность исключительно в рамках действующего законодательства РФ. Единственный способ «выявления нарушений» — это фальсификация, ложная интерпретация каких-либо документов. Нет никаких миллиардов ущерба экологии, государству, недрам ни по одному из направлений деятельности общества, нет вообще никакого сокрытия налогов, нет и быть не может. Также не стоит вопрос ни о каком останове предприятия, ни одна структура не предъявляла такого требования за все последние 20 лет.

В сети интернет (в телеграм-каналах) продолжается откровенно недостоверная кампания, организованная инициаторами этой рейдерской операции. Данные публикации не имеют ничего общего с действительностью ни в отношении деятельности ОАО «Кучуксульфат», ни в отношении акционеров общества, ни в отношении генерального директора общества, ни лично председателя совета директоров.

ОАО «Кучуксульфат» направило десятки обращений в администрацию президента РФ, в Генеральную прокуратуру с целью защиты бизнеса от необоснованных нападок и проверок, инициированных в интересах рейдеров.

Уверены, что в нашей стране есть закон и порядок и мы сможем отстоять интересы нашего предприятия.

Президент РФ В. В. Путин требует от правоохранительных и контролирующих органов, чиновников различных уровней избавить бизнес от излишних проверок. Но то, что происходит с ОАО «Кучуксульфат», — это невероятное игнорирование распоряжений главы государства; масштабы и уровень противоправного давления на общество повергают всех, кто знаком с ситуацией, в шок.

Справка в отношении председателя совета директоров ОАО «Кучуксульфат» В. И. Гамаюнова

До февраля 1999 года В. И. Гамаюнов проходил военную службу на оперативных и руководящих должностях КГБ, ФСБ России, руководил самостоятельным подразделением в УФСБ по Алтайскому краю. Возглавляемое им подразделение было самым эффективным и результативным в управлении края в 90-х годах по направлению борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Воинское звание — полковник.

За период службы В. И. Гамаюнов награжден: в 1994 году государственной наградой — медалью «За отличие в военной службе» I степени (от имени президента РФ), в 1992 году ведомственной наградой — медалью «За безупречную службу» III степени. Неоднократно поощрялся руководством органов безопасности почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками за результативную работу.

Уволился в связи с выслугой лет в льготном исчислении за особые условия службы.

В период службы в органах безопасности на его место жительства было совершено криминальное нападение, а также высказывались многочисленные угрозы в адрес безопасности его и его семьи. В связи с этим В. И. Гамаюновым одновременно с увольнением в запас был подан рапорт на имя директора ФСБ РФ (в то время В. В. Путина), и ему было выдано табельное оружие для обеспечения личной безопасности и безопасности семьи (единственное подобное решение по управлению ФСБ РФ по Алтайскому краю за все годы). Ввиду обеспечения мероприятий по собственной безопасности, а также считая, что вышестоящие угрозы миновали, в 2006 году он сдал табельное оружие в управление ФСБ по Алтайскому краю.

С 1999 года В. И. Гамаюнов зарегистрировался как предприниматель (детективная деятельность — лицензия частного детектива с 1999 года и до настоящего времени, штат 11 человек, средняя заработная плата за 2020 год 54 121 руб.), учредил охранное предприятие (до 2019 года был учредителем; штат 75 человек, средняя заработная плата за 2020 год 44 048 руб.) и занялся бизнесом. По материалам данных структур, в органы правопорядка с 1999 года по настоящее время направлено 667 письменных информаций о преступлениях, c использованием которых было возбуждено более 147 уголовных дел (учтены в карточках ГУВД), в том числе информации в сфере криминального оборота биоресурсов. Все материалы заверены начальником МО МВД «Благовещенский» в виде аналитических справок (ежегодно по нарастающей, хранятся в архиве). Совместно с правоохранительными органами регулярно проводятся профилактические мероприятия по взаимодействию в рамках закона о частной охранной и детективной деятельности, направленные на обеспечение правопорядка в регионе. За период с января 2004 по 31 марта 2021 года дежурным ЧОП было передано в МВД 476 информаций о признаках и фактах правонарушений. С 1999 года по 31 марта 2021 года в результате совместных мероприятий сотрудниками полиции задержано и привлечено к административной ответственности 3373 человека по различным статьям, в том числе за нарушение закона в сфере добычи биоресурсов, за период с 2010 по 2017 год руководством ЧОП было передано в МВД 22 информации, задержано и передано органам правопорядка 102 человека на озерах за криминальную добычу биоресурсов, по которым привлечены к административной ответственности 100 человек (архив в наличии за весь период по всем информациям).

Это именно та работа, которую требовал выполнять В. И. Гамаюнов как учредитель от сотрудников ЧОП и партнеров по детективной структуре, как и по другим аспектам безопасности и правопорядка в районе для оказания всестороннего содействия правоохранительным органам.

В течение нескольких лет начиная с 1999 года В. И. Гамаюнов с командой единомышленников (основу команды составили бизнесмены — выходцы с Барнаульского станкостроительного завода (оборонная промышленность РФ)) выкупили акции ОАО «Кучуксульфат» у членов трудового коллектива на вторичном свободном рынке (не приватизация). Впоследствии пакет акций общества был консолидирован данной командой акционеров. С 2019 года В. И. Гамаюнов — председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат».

Даже начав в 1999 году вести свой бизнес, В. И. Гамаюнов все это время продолжает оказывать содействие правоохранительным органам в вопросах обеспечения правопорядка. По результатам данной работы он неоднократно поощрялся руководством правоохранительных органов России и региона:

в 2002 году — почетной грамотой начальника Главного управления внутренних дел Алтайского края;

— почетной грамотой начальника Главного управления внутренних дел Алтайского края; в 2003 году — грамотой начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю;

— грамотой начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю; в 2009 году — благодарностью директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

— благодарностью директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации; в 2009 году — грамотой начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю «за достигнутые результаты в работе и безупречную службу»;

в 2010 и 2015 годах — благодарственными письмами начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю;

— благодарственными письмами начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю; в 2012 году — благодарственным письмом начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю;

— благодарственным письмом начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю; в 2017 году — благодарственным письмом командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации;

— благодарственным письмом командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации; в 2018 году — почетной грамотой от командующего войск национальной гвардии Российской Федерации В. В. Золотова;

в 2019 году — медалью Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «За содействие», которая вручена лично командующим войск национальной гвардии Российской Федерации В. В. Золотовым на войсковом мероприятии Росгвардии.

Организаторы рейдерских мероприятий с июля 2020 года и ранее, в 2017—2019 годах, в отношении предприятия используют многочисленные недостоверные данные интернет-ресурсов с целью оказания давления на ОАО «Кучуксульфат» и председателя совета директоров В. И. Гамаюнова с целью формирования лживого криминального имиджа в интересах рейдеров и его компрометации перед органами власти и правоохранительными органами, размещают клеветническую информацию вопреки действительному отношению к закону и порядку со стороны В. И. Гамаюнова как в период службы в ФСБ, так и при ведении бизнеса. Абсолютно не соответствует действительности и сообщения в сми-ресурсах о якобы криминальной деятельности В. И. Гамаюнова в сфере добычи биоресурсов.

Вопреки недостоверным данным интернет-ресурсов о причастности ОАО «Кучуксульфат» и лично В. И. Гамаюнова как председателя совета директоров к криминальным событиям в сфере добычи биоресурсов под непосредственным управлением и координацией В. И. Гамаюнова с 2012 года направлены десятки материалов председателю правительства РФ Д. А. Медведеву, заместителю председателя правительства РФ А. И. Гордееву, министру сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушеву, генеральному прокурору РФ, в Федеральное агентство по рыболовству, Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, другие государственные и правоохранительные органы о теневом обороте в добыче биоресурсов, в том числе на экспорт, и предложения по декриминализации данной деятельности в общероссийском масштабе. Прямой ущерб для государства от незаконной добычи в 2013—2017 годах составил около 4 млрд рублей. Соответственно, налоговые потери от реализации за рубеж «другими» экспортерами в теневом обороте составили около 1 млрд рублей. (Данные указаны в таможенной статистике.) (По запросу компания готова предоставить все материалы.)

К слову, о законности деятельности в этой сфере: в октябре 2014 года ОАО «Кучуксульфат» стало победителем открытого конкурса на право заключения договора пользования РПУ 151 «Кулундинский». ОАО «Кучуксульфат» вместе с подрядчиками по результатам реализации добычи биоресурсов в 2015 году было уплачено налогов 123 млн 194 тыс. руб. Реализация осуществлялась по максимально возможной в России цене сырого промытого, переработанного биоресурса (см. таможенную статистику экспорта). Если взять все налоговые платежи от всех пользователей, со всех озер Алтайского края (а это 70% добычи со всей России), то сумма их совокупных налоговых отчислений даже за 10 предыдущих лет будет меньше.