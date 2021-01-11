Кухонный полигон: на холодильник россиянки в Новый год прилетела военная ракета

Оказалось, что это ракета СХТ-40, которая применяется в Вооруженных силах для подачи сигналов химической тревоги.

31 декабря женщина вместе с семьей уехала из дома на новогодние праздники. Вернувшись в квартиру вечером 7 января, она обнаружила, что окно на кухне разбито. Еще одна дыра зияла в окне на лоджии.

«Мы не сразу поняли, что произошло. Это был шок. В квартире холод, на полу рассыпан какой-то порошок. Нечто пробило 5 пластиковых пакетов — три на лоджии и два в кухне. Муж подумал, что это фейерверк, но разве могут быть такие последствия от фейерверка. Мы стали искать и нашли на холодильнике металлическую трубку чуть больше столовой ложки. Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40. Их используют военные… Чудом не случилось пожара», — цитирует издание хозяйку квартиры.