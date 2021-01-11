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Происшествия

Кухонный полигон: на холодильник россиянки в Новый год прилетела военная ракета

Жительница Саратова после новогодних праздников обнаружила у себя на кухне ракету, которая влетела в квартиру через окно, сообщает «Взгляд-инфо». Инцидент произошел в одном из спальных районов города, на 19-м этаже.

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0

Оказалось, что это ракета СХТ-40, которая применяется в Вооруженных силах для подачи сигналов химической тревоги.

31 декабря женщина вместе с семьей уехала из дома на новогодние праздники. Вернувшись в квартиру вечером 7 января, она обнаружила, что окно на кухне разбито. Еще одна дыра зияла в окне на лоджии.

«Мы не сразу поняли, что произошло. Это был шок. В квартире холод, на полу рассыпан какой-то порошок. Нечто пробило 5 пластиковых пакетов — три на лоджии и два в кухне. Муж подумал, что это фейерверк, но разве могут быть такие последствия от фейерверка. Мы стали искать и нашли на холодильнике металлическую трубку чуть больше столовой ложки. Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40. Их используют военные… Чудом не случилось пожара», — цитирует издание хозяйку квартиры.

Женщина написала заявление в полицию, но надежды на то, что виновника случившегося найдут, у нее почти нет, пишет polit.ru. По ее словам, участковый изъял ракету и сказал, что это «уникальный случай».

«Сказали, еще очень повезло, что она надломилась, видимо, когда пробила окно — сломалась вторая ступень, поэтому ничего не загорелось, хотя холодильник сверху немного оплавился. Мы просто могли лишиться квартиры. А если бы мы были дома?», — возмущается женщина.

«Случай не уникальный, точно такая же ракета залетела ко мне на лоджию, пробив тройной пакет. Лоджия жилая загорелась, вызывали полицию, через некоторое время виновник нашелся сам, но могли бы найти по камерам, возместил ущерб», — поделился в соцсетях один из комментаторов. Многие предположили, что ракету запускали вместе с петардами в честь Нового года.

Комментарий МВД

«Сотрудники полиции изъяли фрагменты и проведут экспертизу для выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящий момент не представляется возможным предположить, что за предмет влетел в квартиру, повредив стекло», — сообщили в пресс-центре регионального главка МВД изданию «Свободные новости».

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