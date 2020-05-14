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Происшествия

Купальный сезон открыт: в Новосибирске эпично затопило дворы многоэтажек

14 мая в Новосибирске прорвало трубу во дворе многоэтажного жилого дома. «Был серьезный потоп» — рассказали очевидцы в сообществе Инцидент Новосибирск.

Коммунальный "потоп" в Новосибирске.
Коммунальный "потоп" в Новосибирске.
Инцидент Новосибирск

Сообщается, что порыв произошел на улице Кошурникова.

«Прорвало трубу на улице Кошурникова, был серьёзный потоп, вода была до уровня дверей автомобилей. В настоящее время течь устранили. Остались только последствия: размыло грунт, ямы метровой глубины в земле», — рассказывает жительница ближайшего дома Елена.

Коммунальный &quot;потоп&quot; в Новосибирске.
Коммунальный «потоп» в Новосибирске.
Инцидент Новосибирск
Коммунальный &quot;потоп&quot; в Новосибирске.
Коммунальный «потоп» в Новосибирске.
Инцидент Новосибирск
Коммунальный &quot;потоп&quot; в Новосибирске.
Коммунальный «потоп» в Новосибирске.
Инцидент Новосибирск

«Купальный сезон открыт»", — пишут жители Новосибирска в соцсетях. «Ну хоть не фонтан камней или кипятка в окна», — отмечают другие.

Ранее в Барнауле из-за коммунальной аварии затопило жилплощадку. «Не забывайте водные лыжи», — писали в комментариях барнаульцы.

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