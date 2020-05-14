Купальный сезон открыт: в Новосибирске эпично затопило дворы многоэтажек

Сообщается, что порыв произошел на улице Кошурникова.
«Прорвало трубу на улице Кошурникова, был серьёзный потоп, вода была до уровня дверей автомобилей. В настоящее время течь устранили. Остались только последствия: размыло грунт, ямы метровой глубины в земле», — рассказывает жительница ближайшего дома Елена.
«Купальный сезон открыт»", — пишут жители Новосибирска в соцсетях. «Ну хоть не фонтан камней или кипятка в окна», — отмечают другие.
Ранее в Барнауле из-за коммунальной аварии затопило жилплощадку. «Не забывайте водные лыжи», — писали в комментариях барнаульцы.