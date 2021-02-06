Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Курение вредит вашей свободе: у жителей Алтайского края изъяли 67 тыс. пачек контрафактных сигарет

В декабре прошлого года в Рубцовске супругов осудили за приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

Наручники.
Наручники.
СС0

В продуктовом магазине на одном из рынков города они хранили 67 тысяч пачек немаркированных сигарет 40 наименований общей стоимостью в семь миллионов рублей.

Как установили правоохранители, супруги сбывали товар оптовыми партиями со склада, а также торговали ими в розницу, пишет «Рубцовск. инфо».

Судом мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его супруга осуждена к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также им назначен штраф 1 млн 200 тыс. рублей.

Изъятый товар правоохранители уничтожили в печке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость