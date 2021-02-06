Курение вредит вашей свободе: у жителей Алтайского края изъяли 67 тыс. пачек контрафактных сигарет

В декабре прошлого года в Рубцовске супругов осудили за приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

В продуктовом магазине на одном из рынков города они хранили 67 тысяч пачек немаркированных сигарет 40 наименований общей стоимостью в семь миллионов рублей.

Как установили правоохранители, супруги сбывали товар оптовыми партиями со склада, а также торговали ими в розницу, пишет «Рубцовск. инфо».

Судом мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его супруга осуждена к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также им назначен штраф 1 млн 200 тыс. рублей.

Изъятый товар правоохранители уничтожили в печке.