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Происшествия

Курильщик заставил экстренно приземлиться самолет, летевший в Новосибирск

Самолет, выполнявший рейс из Уфы в Новосибирск, совершил 7 апреля экстренную посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Один из пассажиров решил побаловать себя электронной сигаретой.

Электронная сигарета.
Электронная сигарета.
pixabay.com.

Об инциденте сообщает ведомственный портал «МВД. Медиа».

Выяснилось, что покурить захотел 42-летний житель Ижевска. Ему было сделано замечание, но дебошир послал всех куда подальше нецензурной бранью.

После приземления в аэропорту, нарушителя доставили в дежурную часть. Против него возбудили административные дела сразу по трем статьям «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и «Мелкое хулиганство» КоАП РФ.

Курильщику грозит серьезный штраф.

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