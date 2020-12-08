Куриные котлеты отравили 19 ребятишек в сибирском детсадике

Инцидент произошел в селе Ербогачен. Острую кишечную инфекцию обнаружили у 23 человек — у большинства из них выявили сальмонеллез.
«Детсад временно закрыли. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия», — рассказали в ведомстве.
Региональный Роспотребнадзор уточнил, что незамедлительно проверили пищеблок, а также взяли пробы воды и еды.
«Причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовлении блюд, в частности куриной котлеты.
Напомним, в Барнауле в 2018 году работница детсада отравила детей крысиным ядом.