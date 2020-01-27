Курс изменен: самолет «Аэрофлота» направлен в аэропорт вылета из-за сообщения о бомбе (обновлено)

Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Хабаровск — Москва, прервал полет из-за анонимной угрозы о бомбе, находящейся на борту, сообщает «Интерфакс».

Было принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт Хабаровска. На борту лайнера 261 человек.

«Сообщение о минировании самолета поступило на пульт Росгвардии. Экипажем было принято решение о возвращении в Хабаровск. <…>. Все аварийно-спасательные службы приведены в готовность», — сказал представитель аэропорта.

В аэропорту работают экстренные службы города.

Самолет подал сигнал тревоги после часа полета на высоте почти 10 тыс. метров над Зейским водохранилищем и начал разворачиваться обратно.

По последним данном, лайнер приземлился в штатном режиме. Пассажиры и экипаж покинули воздушное судно. Самолет уже обследовали кинологи. Взрывного устройства не обнаружили.