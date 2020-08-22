Курсант из Барнаула умер в Военно-космической академии во время сдачи норматива

ЧП произошло на территории Военно-космической академии имени Можайского. Третьекурсник скончался во время физподготовки.
Трагедия произошла днем 21 августа. Третий курс факультета сбора и обработки информации сдавал норматив по бегу. Военнослужащий упал на третьем километре.
Врачи пытались его спасти, но в 15.25 были вынуждены констатировать смерть. По предварительным данным, причиной названа остановка сердца.
Уроженец Барнаула поступил в академию в 2017 году. Учился на кафедре оптико-электронных средств контроля. В октябре ему исполнился бы 21 год.