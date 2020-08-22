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Происшествия

Курсант из Барнаула умер в Военно-космической академии во время сдачи норматива

У 20-летнего курсанта из Барнаула остановилось сердце прямо на спортплощадке, врачи не успели его спасти, пишет «Фонтанка».

Военные. Армия.
Военные. Армия.
СС0

ЧП произошло на территории Военно-космической академии имени Можайского. Третьекурсник скончался во время физподготовки.

Трагедия произошла днем 21 августа. Третий курс факультета сбора и обработки информации сдавал норматив по бегу. Военнослужащий упал на третьем километре.

Врачи пытались его спасти, но в 15.25 были вынуждены констатировать смерть. По предварительным данным, причиной названа остановка сердца.

Уроженец Барнаула поступил в академию в 2017 году. Учился на кафедре оптико-электронных средств контроля. В октябре ему исполнился бы 21 год.

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