Курсант военного училища умер от менингита, еще 21 госпитализирован

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингита, сообщает Znak. Еще 21 курсанта госпитализировали с диагнозами ОРВИ и ангиной.

По данным пресс-секретаря департамента здравоохранения области Александра Малыгина, курсанта доставили в городскую больницу 8 октября в тяжелом состоянии. У него взяли анализы и начали лечить «в условиях реанимации». Но спасти учащегося не удалось, через несколько часов он умер.

Малыгина добавила, что курсанту поставили диагноз менингококковый менингит. Это заболевание передается воздушно-капельным путем, поэтому «всем контактным лицам» в те же сутки поставили прививки и провели «профилактическую антибиотикотерапию». 21 курсанта также госпитализировали. По утверждению Малыгиной, это сделали «в профилактических целях», пишет polit.ru.

Погибший курсант — 18-летний Михаил Баранов, сообщает Baza.

Учащиеся ТВВИКУ несколько раз жаловались командованию на плохое самочувствие. Но руководство никаких действий не предпринимало, а также «рекомендовало помалкивать и не раздувать из мухи слона».

Сейчас в училище спецкомиссия Минобороны проводит расследование произошедшего, передает ТАСС.