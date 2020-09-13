88 квартир разом сгорели в краснодарской многоэтажке

Поздно ночью 13 сентября на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома в Краснодаре произошел крупный пожар. Сгорел практически весь этаж.

Первые пожарные прибыли на место через шесть минут после вызова, сообщает ТАСС. В это время огонь охватил 800 кв. м. Пожару присвоили четвертый ранг сложности, ГУ МЧС по региону перешло в режим чрезвычайной ситуации.

«Пожар начался с этой квартиры в литере 2А. Я сфотографировала перед тем, как собрать вещи и бежать. Моментально пошло все по крыше по кругу», — пишет местная жительница в группе «Типичный Краснодар».

На момент ликвидации огня площадь пожара составляла 4,4 тыс. кв.м. Из дома эвакуировали 300 человек, информации о пострадавших нет.

Огонь повредил 88 квартир по периметру здания (оно расположено буквой «п»), это весь восьмой этаж дома, рассказали в МЧС.

Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.