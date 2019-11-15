Квартира вспыхнула в бийской пятиэтажке, погиб пенсионер

Пожар произошел в одной из пятиэтажек Бийска вечером 14 ноября. ЧП, в результате которого погиб пенсионер, случилось в доме по улице Воинов-Интернационалистов, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в квартире в Бийске.

Данные о возгорании поступили в 18:05. На момент прибытия первых пожарных подразделений 21 пожарно-спасательной части внутри квартиры на втором этаже было открытое горение.

Выяснилось, что внутри квартиры горели домашние вещи. В комнате на полу обнаружен погибший 78-летний хозяин квартиры.

Поскольку существовала реальная угроза для жильцов других квартир, пожарные провели эвакуацию двоих детей четырех и девяти лет, а также четверых взрослых.

Около пятнадцати минут потребовалось расчётам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В тушении пожара принимали участие 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.