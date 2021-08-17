Лауреата Нобелевской премии обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

Против американского музыканта Боба Дилана подан иск с обвинением в изнасиловании 12-летней девочки более чем полвека назад, передает NBC News.

С иском потерпевшая обратилась в Верховный суд штата Нью-Йорк. Согласно обвинению, инцидент произошел в 1965 году, когда музыканту было 20 лет.

Утверждается, что музыкант якобы подружился с девочкой и установил «эмоциональную связь» с целью сексуального насилия. Также в иске говорится, что Дилан нанес девочке эмоциональные и психологические травмы, которые «сопровождают ее по сей день».

В документе не приводятся доказательства обвинения, однако адвокат потерпевшей пообещал предоставить их в суде.

Представитель Дилана заявил, что обвинения безосновательны, и пообещал опровергнуть их.

Боб Дилан является культовой фигурой в рок-музыке, один из самых значимых и популярных музыкантов современности, пишет «Росбалт».

В 2016 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Вручение прошло в Стокгольме в очень камерной обстановке, на которой не было представителей СМИ.