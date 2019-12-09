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Происшествия

Огромная куча снега продавила алтайскую «Марию-Ра»

В одном из магазинов алтайской сети «Мария-Ра» произошло ЧП — двери не смогли сдержать натиск горы снега, которая упала с крыши. Видео опубликовали в группе Barnaul22.

Снег в магазине.
Снег в магазине.
Barnaul22

Сообщается, что инцидент произошел в селе Красногорское. Прорвавшись внутрь, снег накрыл отдел связи. Судя по кадрам, пострадала техника.

«Весь снег выпал в Красногорском», — говорят сельчане.

Снег в магазине.
Снег в магазине.
Barnaul22
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