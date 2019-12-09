Огромная куча снега продавила алтайскую «Марию-Ра»

Сообщается, что инцидент произошел в селе Красногорское. Прорвавшись внутрь, снег накрыл отдел связи. Судя по кадрам, пострадала техника.
«Весь снег выпал в Красногорском», — говорят сельчане.
Снег в магазине.
Barnaul22
В одном из магазинов алтайской сети «Мария-Ра» произошло ЧП — двери не смогли сдержать натиск горы снега, которая упала с крыши. Видео опубликовали в группе Barnaul22.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Красногорское. Прорвавшись внутрь, снег накрыл отдел связи. Судя по кадрам, пострадала техника.
«Весь снег выпал в Красногорском», — говорят сельчане.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter