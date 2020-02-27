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Происшествия

Лавиной навоза накрыло российское село

Погодные условия — снег с дождем — привели к разрушению расположенного на возвышенности склада навоза в селе Средний Икорец Воронежской области.

Навоз, тележка.
Навоз, тележка.
CC0

Отходы жизнедеятельности животных обрушилась на расположенную ниже улицу.

Навоз и грязь стекли с возвышенности и потекли по улице, испачкав забор одного из домов и остановившись возле него, сообщает «Моё Online».

Объект является собственностью местного агропредприятия.

Инцидент произошел вечером 25 февраля, пишет News.ru. 26 февраля удалось убрать около 70% навоза.

Богема

Ранее сообщалось, что недалеко от деревни Благдон на склоне холма в британском графстве Сомерсет появилась необычная картина.

На земле изображена 70-метровая корова, которую создали 12 художников из арт-объединения в сотрудничестве с домашним фермерским и молочным хозяйством.

Портрет изготовлен из 3 тысяч ведер коровьего навоза.

Арт-объект появился в сентябре 2019-го. О его нынешней судьбе пока неизвестно.

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