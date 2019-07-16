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Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне, сообщает «Интерфакс».

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Инцидент произошел в станице Новощедринская около 08:00 16 июля. Пилот, по предварительным данным, не справился с управлением. Травмы получил сам летчик и трое жителей дома — две женщины и ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

Пилот сломал ключицу, а жители дома получили сильный шок.

Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом. Пожара при падении не произошло, но половина строения разрушена, пишет bfm.ru. Самолет получил незначительные повреждения.

Обстоятельства ЧП и точные причины аварии устанавливаются.

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