Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Инцидент произошел в станице Новощедринская около 08:00 16 июля. Пилот, по предварительным данным, не справился с управлением. Травмы получил сам летчик и трое жителей дома — две женщины и ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

Пилот сломал ключицу, а жители дома получили сильный шок.

Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом. Пожара при падении не произошло, но половина строения разрушена, пишет bfm.ru. Самолет получил незначительные повреждения.

Обстоятельства ЧП и точные причины аварии устанавливаются.