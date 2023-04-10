Легковушка и машина доставки жестко столкнулись в Барнауле

Жесткое ДТП произошло вечером 9 апреля в Барнауле. Столкнулись легковой автомобиль и машина службы доставки еды. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария произошла на пересечении улицы Бабуркина и Павловского тракта.

Один из очевидцев опубликовал запись с видеорегистратора, который запечатлел момент ДТП. Судя по записи, машина службы доставки ехала по своей полосе, когда легковой автомобиль резко выехал на поворот. Машина не успела среагировать и врезалась в легковушку.

У легкового автомобиля сильно смят бок. У машины службы доставки разбит бампер.

По словам очевидцев, есть пострадавшие.

На месте работали сотрудники полиции, спасатели и медики.

Ранее ДТП произошло на пересечении ул. Антона Петрова и ул. Попова.