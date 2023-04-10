Легковушка и машина доставки жестко столкнулись в Барнауле

Авария произошла на пересечении улицы Бабуркина и Павловского тракта.
Один из очевидцев опубликовал запись с видеорегистратора, который запечатлел момент ДТП. Судя по записи, машина службы доставки ехала по своей полосе, когда легковой автомобиль резко выехал на поворот. Машина не успела среагировать и врезалась в легковушку.
У легкового автомобиля сильно смят бок. У машины службы доставки разбит бампер.
По словам очевидцев, есть пострадавшие.
На месте работали сотрудники полиции, спасатели и медики.
Ранее ДТП произошло на пересечении ул. Антона Петрова и ул. Попова.