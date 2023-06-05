Легковушка на полной скорости врезалась в киоск в Бийске

Установлено, что 4 июня рано утром 39-летний водитель управлял Honda Accord и ехал на высокой скорости по улице Вагонная.
Мужчина не справился с управлением и врезался в киоск, который находился на остановке общественного транспорта.
На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Установлено, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Госпитализация ему не потребовалась.
"В отношении водителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ", - сообщают в ведомстве.
Автомобиль помещен на спецстоянку.