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Происшествия

Легковушка на полной скорости врезалась в киоск в Бийске

Легковой автомобиль на полной скорости врезался в киоск рядом с автобусной остановкой в Бийске. Об этом сообщает "Инцидент Бийск".

Легковушка на полной скорости врезалась в киоск в Бийске
Легковушка на полной скорости врезалась в киоск в Бийске
Инцидент Бийск

Установлено, что 4 июня рано утром 39-летний водитель управлял Honda Accord и ехал на высокой скорости по улице Вагонная.

Мужчина не справился с управлением и врезался в киоск, который находился на остановке общественного транспорта.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Установлено, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Госпитализация ему не потребовалась.

"В отношении водителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ", - сообщают в ведомстве.

Автомобиль помещен на спецстоянку.

Ранее в Барнауле около Старого моста случилось ДТП.

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