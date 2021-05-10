Легковушка превратилась в груду металла. Чудовищное ДТП произошло в популярном у туристов алтайском селе

«Жесткое ДТП с погибшим произошло в селе Манжерок. Столкнулись грузовик и отечественный легковой автомобиль», — говорится в сообщении.
Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что рядом с автомобилем лежит тело, накрытое белой тряпкой.
Смертельное ДТП произошло в селе Манжерок в Горном Алтае, проинфоримировали в паблике «Инцидент Барнаул».
«Жесткое ДТП с погибшим произошло в селе Манжерок. Столкнулись грузовик и отечественный легковой автомобиль», — говорится в сообщении.
Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что рядом с автомобилем лежит тело, накрытое белой тряпкой.
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