Легковушка превратилась в металлолом после страшного ДТП на алтайской трассе

По словам очевидцев, водитель синего автомобиля погиб, он якобы был в машине один.
Официальная информация будет позже, подробности еще уточняются.
На месте происшествия работают все экстренные службы.
27 января в 20 км от Барнаула по направлению к Бийску на Чуйском тракте произошла жесткая авария с участием Toyota Land Cruiser и легковой иномарки, предположительно, Toyota Ist. Удар был такой силы, что от нее практически ничего не осталось.
По словам очевидцев, водитель синего автомобиля погиб, он якобы был в машине один.
Официальная информация будет позже, подробности еще уточняются.
На месте происшествия работают все экстренные службы.
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