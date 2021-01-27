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Происшествия

Легковушка превратилась в металлолом после страшного ДТП на алтайской трассе

27 января в 20 км от Барнаула по направлению к Бийску на Чуйском тракте произошла жесткая авария с участием Toyota Land Cruiser и легковой иномарки, предположительно, Toyota Ist. Удар был такой силы, что от нее практически ничего не осталось.

ДТП на бийской трассе.
ДТП на бийской трассе.
vk.com/avarcomdtp

По словам очевидцев, водитель синего автомобиля погиб, он якобы был в машине один.

Официальная информация будет позже, подробности еще уточняются.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

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