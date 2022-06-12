Легковушка протаранила детей на велосипедах в Подмосковье. Один человек погиб, 11 пострадали

В подмосковных Луховицах автомобиль Renault Kaptur сбил группу детей на велосипедах, сообщает Telegram-канал SHOT .

Страшная авария произошла недалеко от поселка Красная Пойма. По предварительным данным: один человек погиб и 11 пострадали.

Автомобиль сбил велосипедистов и на встречке столкнулся с Mercedes ML 350, после этого вылетел на обочину и перевернулся.

«Водитель Renault скончался в реанимации. Также пострадали семеро детей и пассажиры легковушек», — говорится в сообщении.



Как уточняет «Пятый канал», госпитализация потребовалась семерым детям и двум взрослым — их доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В СМИ отмечают, что дети ехали в сопровождении взрослых.

Ранее грузовик сбил пятерых детей в Челябинской области.