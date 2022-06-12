12 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Легковушка протаранила детей на велосипедах в Подмосковье. Один человек погиб, 11 пострадали

В подмосковных Луховицах автомобиль Renault Kaptur сбил группу детей на велосипедах, сообщает Telegram-канал SHOT.

Легковушка протаранила детей в Подмосковье.
Легковушка протаранила детей в Подмосковье.
life.ru

Страшная авария произошла недалеко от поселка Красная Пойма. По предварительным данным: один человек погиб и 11 пострадали.

Автомобиль сбил велосипедистов и на встречке столкнулся с Mercedes ML 350, после этого вылетел на обочину и перевернулся.

«Водитель Renault скончался в реанимации. Также пострадали семеро детей и пассажиры легковушек», — говорится в сообщении.


Как уточняет «Пятый канал», госпитализация потребовалась семерым детям и двум взрослым — их доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В СМИ отмечают, что дети ехали в сопровождении взрослых.

Ранее грузовик сбил пятерых детей в Челябинской области.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость