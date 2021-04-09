Легковушка с ребенком перевернула заполненную пеной пожарную машину, спешащую на вызов

В Омске мужчину и ребенка отправили в больницу после того, как легковой автомобиль протаранил пожарную машину, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

ДТП произошло в четверг вечером, 8 апреля, на пересечении улицы и бульвара.

«Пострадали водитель пожарной машины и ребенок в легковушке», — рассказали агентству в региональной ГИБДД.

На кадрах видно, как автомобиль Opel влетает в бок спецтранспорту, который от удара перевернулся два раза и встал вверх колесами. Пена с водой залила проезжую часть.

«Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество пожарной машине, которая спешила по вызову, двигаясь „на красный“ с проблесковыми маячками и звуковым сигналом», — подчеркнули в полиции.

В медучреждение доставили находившегося в иномарке семилетнего ребенка и водителя пожарной машины.

В региональном МЧС рассказали, что спецтранспорт спешил по вызову на объект, где произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

Очевидцы отметили, что водитель пожарной машины попытался резко уйти от столкновения, чтобы не переехать легковушку, однако удар в заднюю часть и заполненная цистерна не оставили шансов остаться на колесах.