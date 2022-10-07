Легковушка сбила пешехода на Алтае

Как рассказали очевидцы, ВАЗ допустил наезд на пешехода на пересечении ул. Заводской и пер. Стационарного.
Состояние пострадавшего уточняется, на месте заметили скорую и полицию.
Затора на месте аварии нет.
Утром 7 октября в Рубцовске произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ наехал на пешехода, сообщает «Инцидент Рубцовск».
Как рассказали очевидцы, ВАЗ допустил наезд на пешехода на пересечении ул. Заводской и пер. Стационарного.
Состояние пострадавшего уточняется, на месте заметили скорую и полицию.
Затора на месте аварии нет.
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