7 октября
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Происшествия

Легковушка сбила пешехода на Алтае

Утром 7 октября в Рубцовске произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ наехал на пешехода, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Пешеходный переход. Знак
Пешеходный переход. Знак
СС0

Как рассказали очевидцы, ВАЗ допустил наезд на пешехода на пересечении ул. Заводской и пер. Стационарного.

Состояние пострадавшего уточняется, на месте заметили скорую и полицию.

Затора на месте аварии нет.

Ранее в Рубцовске мотоцикл столкнулся с ГАЗелью.

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