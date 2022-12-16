16 декабря
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Происшествия

Легковушка сгорела ночью на парковке в Бийске

Легковушка вспыхнула ночью на паркове возле дома на ул. Советской, 120е в Бийске, пишет «Инцидент Бийск».

Горящий автомобиль на парковке.
Горящий автомобиль на парковке.
"Инцидент Бийск".

Машину припарковали в районе Зеленый Клин на улице Советской между домами № 208 и 210/1. Вечером около 22:00 она внезапно загорелась.

Очевидцы рассказывают, что владельцы машин, которые стояли рядом, отгоняли автомобили и пытались потушить легковушку. Однако вскоре послышался хлопок.

Бийчане вызвали пожарных. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов авто.

Сотрудники МЧС отметили, что такие ЧП часто случаются зимой во время сильных морозов.

Ранее маршрутка № 120 загорелась в Барнауле.

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