Легковушка сгорела ночью на парковке в Бийске

Легковушка вспыхнула ночью на паркове возле дома на ул. Советской, 120е в Бийске, пишет «Инцидент Бийск».

Машину припарковали в районе Зеленый Клин на улице Советской между домами № 208 и 210/1. Вечером около 22:00 она внезапно загорелась.

Очевидцы рассказывают, что владельцы машин, которые стояли рядом, отгоняли автомобили и пытались потушить легковушку. Однако вскоре послышался хлопок.

Бийчане вызвали пожарных. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов авто.

Сотрудники МЧС отметили, что такие ЧП часто случаются зимой во время сильных морозов.

Ранее маршрутка № 120 загорелась в Барнауле.