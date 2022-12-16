Легковушка сгорела ночью на парковке в Бийске

Машину припарковали в районе Зеленый Клин на улице Советской между домами № 208 и 210/1. Вечером около 22:00 она внезапно загорелась.
Очевидцы рассказывают, что владельцы машин, которые стояли рядом, отгоняли автомобили и пытались потушить легковушку. Однако вскоре послышался хлопок.
Бийчане вызвали пожарных. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов авто.
Сотрудники МЧС отметили, что такие ЧП часто случаются зимой во время сильных морозов.
Ранее маршрутка № 120 загорелась в Барнауле.
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