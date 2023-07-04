4 июля
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Происшествия

Легковушка столкнулась лоб в лоб с микроавтобусом на алтайской трассе

Легковой автомобиль Lada Priora совершил лобовое столкновение с микроавтобусом в Алтайском крае 3 июля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария на трассе Поспелиха - Курья
Авария на трассе Поспелиха - Курья
Инцидент Барнаул

По данным источника, авария произошла на трассе Поспелиха - Курья.

Очевидцы рассказывают, что водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу микроавтобусу при въезде в село Курья. Произошло лобовое столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Ранее пять человек погибли в жутком ДТП в Свердловской области. Столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Очевидцы рассказывают, что один из автомобилей загорелся.

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