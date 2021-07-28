Легковушка залетела под прицеп грузовика на алтайской трассе

Легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и прицепом в результате ДТП случившегося днем 28 июля в Алтайском крае.

Легковушка залетела под прицеп на алтайской трассе.

Как сообщили в паблике «Барнаул 22», авария произошла на повороте в сторону села Верх-Обское с трассы Бийск — Белокуриха.

На фото с места ДТП видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Информации о пострадавших нет.