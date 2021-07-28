Легковушка залетела под прицеп грузовика на алтайской трассе

Как сообщили в паблике «Барнаул 22», авария произошла на повороте в сторону села Верх-Обское с трассы Бийск — Белокуриха.
На фото с места ДТП видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения.
Информации о пострадавших нет.
Легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и прицепом в результате ДТП случившегося днем 28 июля в Алтайском крае.
Как сообщили в паблике «Барнаул 22», авария произошла на повороте в сторону села Верх-Обское с трассы Бийск — Белокуриха.
На фото с места ДТП видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения.
Информации о пострадавших нет.
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