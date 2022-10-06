Легковушки жестко столкнулись в Барнауле

Столкновение случилось около остановки «Школа садоводов».
Пострадали ВАЗ и иномарка. Судя по фото, больше всего досталось отечественному автомобилю — передняя часть машины практически «всмятку».
Вечером 5 октября на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».
Столкновение случилось около остановки «Школа садоводов».
Пострадали ВАЗ и иномарка. Судя по фото, больше всего досталось отечественному автомобилю — передняя часть машины практически «всмятку».
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter