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Происшествия

Легковушки жестко столкнулись в Барнауле

Вечером 5 октября на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

ДТП на Горе.
ДТП на Горе.
"В Курсе 22".

Столкновение случилось около остановки «Школа садоводов».

Пострадали ВАЗ и иномарка. Судя по фото, больше всего досталось отечественному автомобилю — передняя часть машины практически «всмятку».

Ранее на Алтае произошло массовое ДТП с тремя автомобилями.

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