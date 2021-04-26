Легла дома, проснулась на улице. Девочка выжила после падения с 12-го этажа

По словам источника агентства в правоохранительных органах, девочка выпала из окна своей комнаты поздним вечером 25 апреля.

«По словам самой девочки, она легла спать в свою кровать у себя в комнате, а проснулась уже на улице. По рассказу матери, ее дочь часто ходит во сне, по ночам ранее падала с кровати. Этим вечером она зашла в комнату дочери и, не обнаружив ее в кровати, выглянула в окно и увидела ту на земле», — сказал собеседник агентства.

Ребенка госпитализировали. После падения девочка была в сознании, разговаривала с родителями и медиками.

У нее диагностировали вывих плеча и травму головы.

По информации источника, следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.