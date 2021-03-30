«Ленин к Ленину». В Новосибирске рисовали купюры с помощью фольги и лака для ногтей

По данным пресс-службы суда, летом 2020 года женщина у себя дома использовала офисную бумагу, фольгу, прозрачный маникюрный лак и специальное устройство для подделки банкнот Центрального банка РФ.
Всего сибирячка изготовила 51 купюру номиналом 500 рублей и одну двухтысячную банкноту.
Талантливая сибирячка воспользовалась поддельными деньгами в торговом киоске, когда расплачивалась за продукты, при этом сдачу в сумме 1900 рублей она получила настоящими банкнотами.
В настоящее время жительница Новосибирска взята под стражу. Судебное заседание назначено на середину апреля.