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30 марта
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Происшествия

«Ленин к Ленину». В Новосибирске рисовали купюры с помощью фольги и лака для ногтей

Интересное уголовное дело начали рассматривать в Новосибирске. Местная жительница обвиняется в изготовлении фальшивых денежных купюр с помощью лака для ногтей, сообщают «Вести Новосибирск».

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

По данным пресс-службы суда, летом 2020 года женщина у себя дома использовала офисную бумагу, фольгу, прозрачный маникюрный лак и специальное устройство для подделки банкнот Центрального банка РФ.

Всего сибирячка изготовила 51 купюру номиналом 500 рублей и одну двухтысячную банкноту.

Талантливая сибирячка воспользовалась поддельными деньгами в торговом киоске, когда расплачивалась за продукты, при этом сдачу в сумме 1900 рублей она получила настоящими банкнотами.

В настоящее время жительница Новосибирска взята под стражу. Судебное заседание назначено на середину апреля.

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