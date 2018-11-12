Леопард напал на 4-летнюю девочку в цирке на Цветном бульваре

В московском цирке на Цветном бульваре произошло ЧП: леопард атаковал маленькую девочку. По факту инцидента следователи начали проверку.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, леопард напал на четырехлетнего ребенка в холле цирка. Именно в тот момент два дрессировщика проходили мимо детей. По некоторым данным, хищника вели без намордника, пишет «Росбалт».

В результате инцидента у девочки зафиксировали несколько царапин.

Руководитель пресс-центра цирка на Цветном бульваре прокомментировал РЕН ТВ инцидент. По его словам, леопард среагировал на резкое движение девочки и вцепился ей в свитер. При этом трагедии удалось избежать, так как «дрессировщик сработал молниеносно». «Он набросился на леопарда», — добавил глава пресс-центра.