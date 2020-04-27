Лесные пожары разгорелись в 14 районах Алтайского края

Пожары были ликвидировали в Знаменском (Суетский, Хабарский районы), Лебяжинском (Егорьевский район), Новичихинском (Новичихинский район), Павловском (Топчихинский район), Бийском (Бийский район), Каменском (Каменский район), Залесовском (Залесовский район), Алтайском (Алтайский район), Чарышском (Солонешенский район), Кулундинском (Завьяловский район), Ребрихинском (Ребрихинский район), Ларичихинском (Шелоболихинский и Тальменский районы), лесничествах.
Причинами стало неосторожное обращение с огнем и сельсхозпалы.
В тушении участвовало 693 работника пожарно-химических станций, 141 лесная пожарная машина и 58 тракторов. Огонь прошел 106 га земли лесного фонда.