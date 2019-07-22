Лесные пожары в Красноярском крае решили не тушить в целях экономии

Пожары в Эвенкийском районе Красноярского края, из-за которых смогом затянуло небо Алтайского края и других регионов Сибири, решено не тушить — это не выгодно экономически, сообщил НГС.

По последним данным Министерства лесного хозяйства в Красноярском крае горит порядка 680 гектаров леса. Всего на территории региона действуют около 100 природных пожаров.

«Сейчас два действительно самых горящих региона — это Иркутская область и Красноярский край. Но основная часть пожаров, она действует в труднодоступных отдалённых территориях в так называемой зоне контроля. Соответственно, эти пожары, по большей части по ним принимается решение о нетушении, поскольку там нет угроз населенным пунктам, нет угроз объектам экономики. И, соответственно, прогнозируемые затраты они в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб», — сообщили в ведомстве.

Несмотря на то, что пожары не тушат, за ними постоянно следят, отметили в министерстве. Если возникнет угроза населенному пункту или экономическому объекту, туда будут направлены средства тушения.