10 лесных участков пострадало от пожаров в Алтайском крае за сутки

«Пожары ликвидированы в Знаменском (Хабарский район) и Ключевском (Ключевской район) лесничествах. Причины пожаров — неосторожное обращение с огнем (местное население). Меры по ликвидации лесных пожаров предприняли ООО „Лес сервис“, КАУ „Алтайлес“. Возгорание удалось обнаружить с помощью пожарно-наблюдательных вышек и благодаря диспетчерской службе», — уточняют в ведомстве.