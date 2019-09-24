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Происшествия

10 лесных участков пострадало от пожаров в Алтайском крае за сутки

10 участков лесного фонда Алтайского края пострадало за сутки в результате пожаров, сообщили в региональном минприроды.

Сгорело дерево. Лесные пожары.
Сгорело дерево. Лесные пожары.
СС0

«Пожары ликвидированы в Знаменском (Хабарский район) и Ключевском (Ключевской район) лесничествах. Причины пожаров — неосторожное обращение с огнем (местное население). Меры по ликвидации лесных пожаров предприняли ООО „Лес сервис“, КАУ „Алтайлес“. Возгорание удалось обнаружить с помощью пожарно-наблюдательных вышек и благодаря диспетчерской службе», — уточняют в ведомстве.

Всего на тушении было задействовано 13 работников ПХС, 6 лесных пожарных машин и 1 трактор.

С начала пожароопасного сезона, с 5 апреля, на землях лесного фонда произошло 359 пожаров, огнем пройдена площадь 753,742 га.

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