Лесной пожар в Егорьевском районе распространился на сотни гектаров

Продолжается тушение лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края 8 июня. Огонь распространился уже на сотни га. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напоминаем, что днем 7 июня начался лесной пожар на Шубинском участке Ракитовского лесничества в Егорьевском районе.

8 июня площадь пожара начала стремительно увеличиваться. 7 июня пламя охватило 100 га, а утром 8 июня - уже 720 га. Населенные пункты находятся в 10 км от лесного пожара.

Обстановку осложняет жаркая, сухая погода. Пожарные ведут борьбу с огнем в тяжелейших условиях.

На месте происшествия работают 216 человек и 54 единицы техники, в том числе 77 человек от регионального ГУ МЧС. Также из Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России вылетел самолёт-амфибия БЕ-200ЧС.

"На месте для координации действий работает оперативная группа главка. Для мониторинга обстановки задействованы беспилотные авиасистемы", - сообщают в ведомстве.

Напоминаем, что 7 июня также начался второй пожар в квартале 63 Андроновского участкового лесничества Баевского лесничества.