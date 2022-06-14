Лесовоз сгорел на алтайской трассе

Все произошло на 35 км. Судя по видео, лесовоз выгорел полностью.
Причины происшествия неизвестно. Очевидцы говорят, что пострадавших нет.
Ранее в Барнауле на шоссе Ленточный бор загорелся Renault Logan.
На трассе Троицкое-Целинное в Алтайском крае заметили сгоревший автомобиль «Урал». Видео с места ЧП опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул»
Все произошло на 35 км. Судя по видео, лесовоз выгорел полностью.
Причины происшествия неизвестно. Очевидцы говорят, что пострадавших нет.
Ранее в Барнауле на шоссе Ленточный бор загорелся Renault Logan.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter