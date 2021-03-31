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31 марта
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Происшествия

9 лет проведет в тюрьме житель Алтайского края за убийство ковшом и палкой

Суд вынес приговор 47-летнему жителю Рубцовска, который из личной неприязни убил соседа по общежитию. Следующие 9 лет жизни рубцовчанин проведет за решеткой.

Сковородки. Посуда.
Сковородки. Посуда.
СС0

Преступление произошло в ноябре 2020 года. Оба мужчины были пьяными и начали ругаться на бытовой почве.

«Злоумышленник, испытывая личную неприязнь, нанес 55-летнему потерпевшему множественные удары по голове и телу, в том числе металлическим ковшом и деревянной палкой от которых мужчина потерял сознание, а затем задушил его», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

В прокуратуре края добавили, что виновный пришел в гости к другу на день рождения и ему померещилось, что именинник вовсе не его друг, а неизвестный и от него исходит опасность.

«Это и явилось поводом для убийства. О том, что он убил своего приятеля понял только протрезвев в городском отделе полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Свою вину мужчина признал полностью.

Срок он проведет в колонии строгого режима.

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