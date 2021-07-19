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Происшествия

9 лет тюрьмы получил убийца сторожа алтайского Института культуры

Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор обвиняемому в жестоком убийстве женщины-сторожа Алтайского государственного института культуры. Преступление произошло 28 лет назад.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

В июне 1993 года студент оркестрового отделения поругался с женой и ушел из дома. В общежитие он зайти не мог, поскольку был пьян, поэтому решил тайно переночевать в институте.

В одном из помещений его обнаружила сторож и попросила уйти, а также обещала рассказать обо всем руководству вуза.

В ответ на это молодой человек напал на нее. Как ранее сообщалось, он нанес не менее 18 ударов ножом и молотком для мяса.

Позже парень сознался во всем в полиции, но экспертиза выявила у студента психические расстройства, и его отправили в психиатрическую больницу. Потом, после очередного преступления, правоохранители потеряли мужчину из виду.

Весной 2021 года суд отпустил его на свободу, учитывая истекший срок давности преступления, но родственники убитой подали апелляцию.

Суд пришел к выводу, что с учетом характера совершенного преступления, оно не утратило своей общественной опасности, и осужденный не подлежит освобождению.

«Приговором Ленинского районного суда Барнаула мужчина осужден по п. „в“ ст.102 УК РСФСР (убийство в связи с выполнением служебного долга) к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте прокуратуры.

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