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Происшествия

Летчик-испытатель считает героями пилотов, посадивших на «брюхо» военный Ан-12

Летчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев назвал большим везением удачную посадку «на брюхо» военно-транспортного самолета Ан-12.

Ан-12 на "брюхе" в аэропорту Кольцово.
Ан-12 на "брюхе" в аэропорту Кольцово.
Telegram-канал Mash.

«Им очень повезло, только зачем они садились на бетон? В таком случае надо садиться на грунт, там ведь параллельно ВПП земля. В любом случае, летчики молодцы и герои. Ну и, конечно, им сильно повезло, что все хорошо закончилось. Это редчайший случай, когда такой тяжелый самолет садится „на брюхо“ на бетон и не сгорает. Помню, похожий случай был в 2001 году в Дубае, когда Ил-86 сел „на брюхо“. Правда, тогда летчики просто забыли выпустить шасси», — сказал Магомед Толбоев.

При посадке у транспортника отказали шасси, пишет ura.ru.

Кроме мастерства летчиков, катастрофы удалось избежать и благодаря конструкции Ан-12, считает летчик-испытатель.

«Это исключительно надежный самолет, как и вся советская авиация. Только Ан-12 уже старые, им 60 лет, пора их менять на новую модель», — добавил Магомед Толбоев.

10 октября Ан-12, прилетевший в Екатеринбург из Челябинска, совершил посадку «на брюхо». Шасси отказали во время посадки, поэтому экстренную посадку командир воздушного судна (КВС) не запрашивал.

Пострадавших при посадке нет, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси», — сообщили в ЦВО.

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