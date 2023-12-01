Летевший из Москвы Boeing "Аэрофлота" совершил аварийную посадку. На борту — около 400 человек

На борту находилось около 400 человек, указывает astv.ru. Самолет летел из Москвы.

Приземление лайнера прошло успешно.

Причина аварийной посадки пока не называется.

Режим тревоги в авиаузле не объявляли, экстренные службы не стягивались.

Ранее стало известно, почему пилот хотел отключить двигатели самолета в воздухе. Мужчина попытался заглушить двигатели самолета. ЧП случилось в самолете авиакомпании Alaska Airlines в воздушном пространстве США. Пилота обездвижили. После приземления его арестовали. Самолет выполнял рейс из Эверетта в Сан-Франциско, но из-за произошедшего совершил экстренную посадку в аэропорту другого города.